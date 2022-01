Ipsen: approbation de Sohonos au Canada information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce l'approbation par Santé Canada de Sohonos (capsules de palovarotène), qui devient le premier traitement approuvé contre la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), maladie génétique ultra-rare dont la prévalence est estimée à 1,36 personne sur un million.



Indiqué pour diminuer la formation d'ossification hétérotopique (formation d'os), Sohonos a été approuvé comme traitement de fond et des poussées chez l'adulte et l'enfant (filles de huit ans et plus, garçons de 10 ans et plus) atteints de FOP.



Cette décision marque la première approbation de Sohonos dans le monde. Ipsen envisage de déposer une demande aux États-Unis au premier semestre 2022 et est actuellement en discussion avec d'autres autorités réglementaires à travers le monde.