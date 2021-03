Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : approbation de Cabometyx-Opdivo dans le RCC avancé Cercle Finance • 31/03/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que la Commission européenne a approuvé son Cabometyx (cabozantinib) en association avec l'Opdivo (nivolumab) de Bristol Myers Squibb pour le traitement en première ligne du carcinome du rein (RCC) avancé. Cette décision va permettre l'accès au marché de Cabometyx associé à Opdivo pour cette indication dans les 27 États membres de l'Union européenne, ainsi qu'en Norvège et en Islande. Il s'agit de la troisième indication de Cabometyx dans le RCC. L'étude de phase III CheckMate 9ER a révélé que cette association a permis de doubler la médiane de survie sans progression et d'améliorer de manière significative les taux de survie globale et de contrôle de la maladie avec un taux d'arrêt plus faible par rapport au sunitinib.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +5.00%