Ipsen: approbation dans le cancer de la thyroïde

Logo Ipsen sur le siège du groupe à Boulogne-Billancourt. (crédit photo : Adobe Stock / ) (CercleFinance.com) - Ipsen annonce que la Commission européenne a approuvé l'utilisation de Cabometyx (cabozantinib) comme traitement de deuxième ligne dans le cancer de la thyroïde différencié réfractaire à l'iode radioactif. 'Cette approbation est la première du genre en Europe pour cette maladie rare. Les options de traitement sont aujourd'hui limitées si la maladie progresse après le recours à un traitement systémique', souligne le laboratoire pharmaceutique. L'approbation de Bruxelles se fonde sur les résultats de l'étude pivotale de phase III COSMIC-311, dans laquelle, lors d'une analyse intermédiaire prévue, le critère d'évaluation principal qui est la survie sans progression (PFS) a été atteint.



Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -0.82%