Ipsen : analyse contrastée pour une étude de phase III

(CercleFinance.com) - Ipsen et Exelixis annoncent que l'étude pivot de phase III en cours évaluant le cabozantinib dans le cancer du foie avancé a atteint un critère d'évaluation principal d'amélioration significative de la survie sans progression (SSP), lors de l'analyse primaire. Une analyse intermédiaire prédéfinie pour le second critère d'évaluation principal de survie globale (SG), menée en parallèle, a montré une amélioration en faveur du cabozantinib associé à l'atézolizumab, mais sans atteindre la signification statistique. Sur la base des données préliminaires de SG, Exelixis prévoit que la probabilité d'une signification statistique lors de l'analyse finale est faible. Les résultats sont attendus pour début 2022 et Exelixis prévoit d'en discuter avec la FDA des Etats-Unis.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -5.55%