Ipsen: acquisition d'Epizyme finalisée

(CercleFinance.com) - Ipsen a annoncé vendredi soir la finalisation de l'accord selon lequel il a acquis la totalité des actions en circulation d'Epizyme au prix de 1,45 dollar par action auquel s'ajoute un certificat de valeur garantie d'un dollar par action, étendant ainsi son portefeuille en oncologie.



Dans le cadre de la transaction, le Français acquiert le médicament principal d'Epizyme, Tazverik, un inhibiteur d'EZH2 sans chimiothérapie, premier de sa catégorie, qui a obtenu l'approbation de la FDA américaine dans le cadre d'une procédure accélérée en 2020.



Le laboratoire acquiert également l'inhibiteur oral de SETD2 d'Epizyme candidat médicament en cours de développement, EZM0414, premier de sa catégorie, qui a obtenu de la FDA une procédure accélérée en 2021.





