Ipsen: accord pour l'acquisition d'Albireo information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 07:25

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce avoir conclu un accord définitif aux termes duquel il acquiert Albireo, une entreprise innovante de premier plan dans le domaine des modulateurs d'acides biliaires pour le traitement des maladies hépatiques cholestatiques chez l'enfant et l'adulte.



Le principal médicament du portefeuille d'Albireo est Bylvay (odévixibat), un puissant inhibiteur du transport iléal des acides biliaires (IBATi), non systémique et administré une fois par jour par voie orale.



Bylvay a été approuvé en 2021 aux États-Unis pour le traitement du prurit chez les trois mois et plus, atteints d'une cholestase intrahépatique familiale progressive (CIFP), ainsi qu'au sein de l'UE pour le traitement de la CIFP chez les six mois et plus.



Une OPA en numéraire sera lancée par Ipsen sur Albireo au prix de 42 dollars par action auquel s'ajoute un CVG de 10 dollars par action conditionné à l'approbation par la FDA de Bylvay dans le traitement de l'atrésie des voies biliaires (AVB).