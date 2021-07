Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : accord de licence mondial exclusif avec IRLAB Cercle Finance • 15/07/2021 à 18:39









(CercleFinance.com) - Ipsen et IRLAB ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence qui octroie à Ipsen les droits exclusifs mondiaux de développement et de commercialisation du mesdopétam, un nouvel antagoniste des récepteurs dopaminergiques D3. Le mesdopétam est actuellement évalué dans le cadre d'un essai clinique de Phase IIb comme option thérapeutique potentielle pour les patients atteints de la maladie de Parkinson (MP) et souffrant de dyskinésies induites par la lévodopa (LID). Il est aussi évalué dans le traitement des troubles psychotiques de la maladie de parkinson (MP-P) qui sont un symptôme courant de la MP. Dans ce cadre, IRLAB est éligible au versement de 363 millions de dollars américains - dont 28 millions de dollars de paiement initial - ainsi qu'à un pourcentage ' low double digit ' de redevances progressives sur le chiffre d'affaires net mondial Le Docteur Howard Mayer, vice-président exécutif, et directeur de la R&D chez s'est dit 'ravi' par cet accord qui 'renforce l'engagement d'Ipsen envers la communauté mondiale des neurosciences'.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -0.89%