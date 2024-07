Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsen: accord de licence mondial avec Foreseen information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la signature d'un accord de licence avec Foreseen Biotechnology, pour obtenir les droits mondiaux exclusifs de développement, fabrication et commercialisation de FS001, un médicament potentiellement premier de sa classe thérapeutique.



Identifié grâce aux plateformes protéomiques exclusives à Foreseen, ce conjugué anticorps-médicament a démontré une efficacité préclinique robuste dans plusieurs formes de tumeurs et présente un profil de tolérance favorable au stade préclinique, selon Ipsen.



Foreseen recevra jusqu'à 1,03 milliard de dollars en paiement initial et en paiements conditionnés à l'atteinte d'étapes réglementaires et commerciales. Il pourra également percevoir des redevances échelonnées sur le chiffre d'affaires mondial.





Valeurs associées IPSEN 110,10 EUR Euronext Paris +0,82%