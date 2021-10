Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : accord de collaboration avec Accent information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Ipsen indique avoir signé avec Accent Therapeutics un accord exclusif de collaboration mondiale pour la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation du programme d'inhibiteur de la METTL3 d'Accent. L'enzyme METTL3 est une protéine modificatrice d'ARN qui a été validée en phase pré-clinique en tant que nouvelle cible thérapeutique pour traiter la leucémie myéloïde aiguë (LMA), cancer du sang et de la moelle osseuse difficile à traiter. Selon les termes de l'accord, le laboratoire pharmaceutique versera à Accent jusqu'à 446 millions de dollars, dont des paiements liés à l'atteinte de certaines étapes, ainsi que des redevances progressives sur les ventes nettes.

