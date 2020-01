Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : -22% à 65E, au plus bas depuis le 08/12/2016 Cercle Finance • 24/01/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - Nouveau coup dur et nouveau 'gap' baissier (sous 80,65E) pour Ipsen (comme le 6 décembre dernier) qui annonce la suspension l'étude globale de phase III destinée à évaluer son Palovarotène (maladie osseuse) ainsi que dans les études d'extension de phase II en cours car ce médicament n'atteindra probablement pas son objectif d'efficacité au terme de l'étude. Ipsen dévisse de -22% à 65E, au plus bas depuis le 08/12/2016 et le principal support, celui des 62E, coïncide avec la ligne de résistance testée tout au long du mois de décembre 2015, l'autre support possible étant 60,7E, ex-plancher du 4 novembre 2016.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -23.39%