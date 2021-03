IPO : DELIVEROO fixe le prix de son action dans le bas de la fourchette

Cette introduction en Bourse est néanmoins la plus importante de ces dix dernières années sur la place de Londres.

(AOF) - Deliveroo a fixé le prix de son introduction en Bourse à 390 pence par action, soit le bas de la dernière fourchette communiquée (entre 390 et 410 pence par action). Cela valorise le spécialiste britannique de la livraison de repas 7,6 milliards de livres sterling. Une déception qui s'explique par les doutes de certains investisseurs concernant la viabilité du modèle économique, une structure du capital verrouillée par le fondateur, grâce à deux catégories d'actions, et les polémiques entourant les conditions de travail de ses livreurs.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.