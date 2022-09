IPO de Porsche à l'automne : Volkswagen doit trancher ce jour

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dernièrement, Porsche a fait l'objet de critiques en rapport avec le chef du FDP Christian Lindner. Lors d'une réunion d'entreprise le 29 juin, le patron de Porsche Oliver Blume aurait déclaré devant les employés que Porsche avait "très largement contribué" à ce qu'une utilisation plus poussée des carburants de synthèse (ou e-fuels en anglais) pour les moteurs à combustion "soit incluse dans le programme de la coalition gouvernementale".

Par le biais de Porsche SE, les familles fondatrices Porsche et Piech sont les principaux actionnaires du groupe Volkswagen de Wolfsburg, dont Porsche AG est une filiale, rappelle le média en ligne br.de.

(AOF) - Après avoir examiné pendant des mois si une entrée en bourse du constructeur de voitures de sport de Stuttgart était envisageable, le directoire et le conseil de surveillance de Volkswagen se pencheront sur la question de savoir s'il faut viser une introduction en bourse fin septembre/début octobre, a indiqué samedi 3 septembre Volkswagen. Une décision finale n'a pas encore été prise. En outre, l'approbation de la vente de 25% de Porsche AG à la holding Porsche SE est en cours de discussion.

