IPO : Bridgepoint veut s'introduire à Londres

(AOF) - Le fonds de capital investissement britannique Bridgepoint a annoncé aujourd'hui que son document d'enregistrement en vue de son introduction en bourse avait été approuvé par la FCA, l'autorité des marchés financiers au Royaume-Uni. Bridgepoint, qui gère environ 27,4 milliards de livres sterling d'actifs au 31 mars 2021, prévoit de s'introduire au London Stock Exchange pour lever 300 millions de livres. Cette opération devrait notamment lui permettre de soutenir ses plans de croissance, d'augmenter les rendements à long terme pour ses actionnaires et de rembourser sa dette.

