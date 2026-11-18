IPO Anthropic / OpenAI : "Les flux de trésorerie réels seront les seuls juges du succès ou de l'échec" (Acatis)

(Zonebourse.com) - "La hausse des taux d'intérêt met à l'épreuve les milliards d'investissement des géants de l'IA. Les prochaines introductions en Bourse d'Anthropic et d'OpenAI s'annoncent comme un test probant pour l'ensemble du secteur, souligne le Dr Hendrik Leber, fondateur d'Acatis, société de gestion d'actifs indépendante allemande.

Un trésor de guerre avant la tempête

"Il est révélateur qu'Anthropic (créateur du robot conversationnel de Claude) se précipite aujourd'hui sur les marchés financiers pour lever des fonds dont elle n'a, en apparence, pas besoin pour son activité courante. Cette démarche relève de la constitution rapide d'un trésor de guerre à l'approche d'une éventuelle tempête. Son entrée en Bourse et la cotation d'OpenAI (créateur de l'agent conversationnel ChatGPT) seront donc des révélateurs : si les deux opérations se déroulent sans encombre, le boom spéculatif connaîtra un dernier sursaut. En cas d'échec, elles marqueront le pic de l'euphorie pour l'IA et inaugureront un retour à la réalité où les flux de trésorerie réels seront les seuls juges du succès ou de l'échec", précise l'expert.

Fin de l'insouciance boursière : la rentabilité sous pression

Après deux ans de forte tendance haussière, portés par l'insouciance et une puissante dynamique, les réactions aux résultats trimestriels des grandes entreprises technologiques telles qu'Alphabet, ServiceNow et Intel montrent, en effet, que les investisseurs commencent à s'interroger. Un revirement de tendance qui ne tient pas du hasard, mais trouve son origine dans l'endettement des Etats. En effet, dans ce contexte de taux élevés, l'appétit pour le risque des investisseurs évolue. Et ce sont les hyperscalers et les entreprises technologiques qui sont les premiers concernés, avec des coûts de refinancement qui augmentent significativement.

"Les budgets d'investissement colossaux sollicités se retrouvent sous les projecteurs, poussant les marchés boursiers à s'interroger sur la rentabilité réelle de ces entreprises. Si les bénéfices générés sont inférieurs aux attentes, des dépréciations massives pourraient être à redouter. Dans les deux prochaines années, le marché devrait ainsi se diviser entre les gagnants et les perdants de l'IA", explique le Dr Hendrik Leber.

Trois profils face au mur des taux

Trois catégories d'entreprises commencent à se dessiner sur le marché de l'IA. La première regroupe celles qui financent intégralement leurs infrastructures grâce à un flux de trésorerie d'exploitation extrêmement rentable. Microsoft en est l'exemple parfait.

La deuxième conjugue des flux de trésorerie solides et des financements externes. Alphabet en fait partie : le groupe dispose de données, de capacités de calcul et d'une maturité technologique nécessaires pour rentabiliser son savoir-faire en matière d'IA.

Enfin, la troisième catégorie, la plus risquée, réunit les entreprises dépendantes des financements externes et affichant des flux de trésorerie opérationnels négatifs. Si les taux d'intérêt restent élevés et que les capitaux se tarissent, elles risquent de se retrouver en difficulté.

A l'inverse, les acteurs physiques indispensables au développement des infrastructures, tels que TSMC, ainsi que les éditeurs de plateformes comme SAP, ServiceNow et Salesforce qui exploitent et monétisent les données stratégiques des entreprises grâce à l'IA, devraient conserver une position incontournable à long terme.

Le retour en grâce de l'économie traditionnelle

"Au-delà de la technologie, l'économie traditionnelle, longtemps délaissée par les investisseurs, connaît également un regain d'intérêt. Les entreprises qui génèrent d'importants flux de trésorerie et répondent à des besoins humains fondamentaux, quotidiens et rentables, se révèlent bien plus résilientes que les acteurs de l'IA lourdement endettés", conclut le Dr Hendrik Leber.

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