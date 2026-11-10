IPO Anthropic : les avis d'experts

L'introduction en bourse spectaculaire d'Anthropic devrait valoriser la société à hauteur de 1 400 milliards de dollars, ce qui constituera un test décisif de la confiance des investisseurs dans le boom de l'IA qu'elle a contribué à déclencher.

Reuters a révélé en exclusivité mardi qu'Anthropic et certains de ses investisseurs envisageaient de vendre des actions dans une fourchette de prix indicative comprise entre 70 et 78 dollars par action.

La société entame actuellement sa tournée de présentation en vue d'une vente d'actions historique qui devrait servir de référence pour le secteur, après des années d'engouement qui ont alimenté un afflux massif de capitaux vers les entreprises spécialisées dans l'IA.

COMMENTAIRES:

ART HOGAN, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS CHEZ B RILEY WEALTH, NEW YORK

« Anthropic suscite de grandes attentes et plus nous en apprendrons à son sujet, plus nous serons enclins à y voir un catalyseur positif qui se concrétisera cette année. Il suffit de regarder la croissance de son chiffre d'affaires et ce qu'elle a réussi à accomplir au cours de l'année écoulée. Tout repose donc sur la croissance de son chiffre d'affaires, tout comme ce fut le cas pour l'introduction en bourse de SpaceX.

Je pense que le fait qu'elle soit désormais cotée en bourse nous permettra d'obtenir régulièrement davantage d'informations sur ses performances réelles et, vous le savez, sur le temps qu'il faudra pour transformer cette croissance du chiffre d'affaires en croissance des bénéfices. »

MICHAEL FIELD, STRATÈGE EN CHEF DES ACTIONS, MORNINGSTAR, AMSTERDAM

« C'est une offre attrayante, en fin de compte. Je pense que cela va se refléter dans la demande des investisseurs. Peut-être que le moment choisi est en fait plutôt bien choisi pour cela. La valorisation qu'ils visaient a baissé. Au départ, on parlait de 1 500 milliards à 2 000 milliards de dollars, puis de 1 000 milliards à 1 500 milliards, et aujourd'hui, elle est légèrement supérieure à 1 000 milliards. »

Ce chiffre de « trillion » est essentiel pour eux. S'ils ne parvenaient pas à céder à ce prix, ils pourraient alors décider de reporter le projet. Mais au final, dans leur esprit, s'ils parviennent à céder la première tranche à 1 trillion, cela leur suffira pour lancer le processus. »

PATRICK ARMSTRONG, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, PLURIMI WEALTH, LONDRES

« Anthropic est retombé dans le rouge, et son introduction en bourse n'intervient pas dans un marché aussi dynamique que celui qu'elle aurait connu si elle avait eu lieu cet été. Je ne pense pas que le prix qu'elle obtiendra, ni la valorisation boursière qui en découle, stimuleront le secteur de l'IA. Mais si son introduction en bourse s'avère très décevante, cela risquerait de freiner encore davantage l'élan du marché de l'IA. On observe des hyperscalers affichant un flux de trésorerie disponible négatif, et la demande en centres de données est remise en question pour des raisons politiques. »

« L'évaluation d'entreprises comme celle-ci relève davantage de l'art que de la science. Il existe des points de comparaison, tels que SpaceX, qui comporte une composante IA significative, et les hyperscalers, qui intègrent des activités d'IA et de cloud computing. Mais cela reste un acte de foi, car l'entreprise est encore à des années d'un flux de trésorerie disponible significatif, même dans les scénarios les plus optimistes. »

LUKAS MUEHLBAUER, ASSOCIÉ, IPOX SCHUSTER, ÉDIMBOURG

« Les derniers chiffres de croissance justifient de prendre au sérieux une valorisation d'un billion de dollars; cependant, s'agissant du premier grand laboratoire exclusivement dédié à l'IA à entrer en bourse, il n'existe pas vraiment de concurrents directs avec lesquels le comparer.

Le facteur le plus important pour évaluer Anthropic est le flux de trésorerie qu'elle pourra finalement générer auprès de ses clients après avoir financé le développement de ses modèles et son infrastructure informatique. Les questions clés sont de savoir dans quelle mesure les dépenses des clients sont durables et si la rentabilité de la fourniture de services d'inférence s'améliore avec le temps. La fidélisation des clients et les dépenses nécessaires pour conserver une avance technologique sont particulièrement importantes. »

FIONA CINCOTTA, ANALYSTE DE MARCHÉ SENIOR, CITY INDEX, LONDRES

« Ce chiffre est légèrement inférieur aux premières estimations, qui s'élevaient à environ 69 milliards et avaient été communiquées plus tôt ce matin, mais qui ont ensuite été jugées inexactes.

Et je pense que, compte tenu de la volatilité et des inquiétudes concernant l'IA que nous avons observées notamment la semaine dernière, ce chiffre est en réalité plutôt optimiste. Il montre qu'ils restent plutôt confiants quant aux perspectives en matière d'IA et qu'ils estiment manifestement que la demande sera au rendez-vous. »

IPEK OZKARDESKAYA, ANALYSTE SENIOR CHEZ SWISSQUOTE BANK, GENÈVE, SUISSE

« Ce à quoi nous assistons, c'est essentiellement une réévaluation de la valeur d'Anthropic dans un contexte plus difficile pour l'IA. L'entreprise continue d'afficher une croissance impressionnante, mais les investisseurs se concentrent de plus en plus sur le coût de cette croissance. Le passage d'une valorisation de 2 000 milliards de dollars au niveau actuel reflète un changement d'orientation: l'accent n'est plus mis uniquement sur la croissance du chiffre d'affaires, mais sur les engagements financiers importants et les dépenses nécessaires pour la soutenir. »

Le moment choisi pour cette introduction en bourse est significatif, car les investisseurs accordent désormais beaucoup plus d'importance aux coûts liés au développement de l'IA qu'au cours des dernières années. Les incertitudes politiques et réglementaires, associées à un environnement de taux d'intérêt plus élevés, ont également soulevé des questions quant aux futures dépenses en matière d'IA. En conséquence, de nombreux investisseurs considèrent l'introduction en bourse d'Anthropic comme un test important de l'appétit pour les investissements liés à l'IA. »

MICHAEL BAKER, RESPONSABLE DES CLIENTS PREMIUM AU ROYAUME-UNI CHEZ CAPITAL.COM, LONDRES

« Il faut se constituer une base de clientèle durable, prête à payer ces factures considérables, tant du côté des particuliers que des entreprises; c'est ce qu'Anthropic devra parvenir à maintenir. Parallèlement, l'entreprise doit faire face aux coûts des puces et des centres de données tout en continuant à proposer des modèles compétitifs et à surpasser ses principaux concurrents chinois. »

« C'est une valorisation colossale, et je pense qu'il faudra beaucoup d'efforts pour convaincre les investisseurs qu'elle correspond à un prix juste. »

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