IonQ rachète SkyWater pour 1,8 milliard de dollars afin d'étendre ses capacités matérielles

L'entreprise d'informatique quantique IonQ IONQ.N a déclaré lundi qu'elle achèterait le fabricant de puces SkyWater Technology SKYT.O pour environ 1,8 milliard de dollars, dans le cadre d'une opération qui permettrait d'internaliser la fabrication de semi-conducteurs et de stimuler le développement de sa prochaine génération de processeurs quantiques.

L'opération en numéraire et en actions permettra à IonQ de sécuriser sa chaîne d'approvisionnement en prenant le contrôle de sa propre production de puces, ce qui garantira un approvisionnement régulier en technologies de pointe à mesure qu'elle intensifiera ses activités de soutien aux secteurs de l'administration fédérale et de la défense.

Les actions d'IonQ ont augmenté d'environ 2 % lors des négociations préalables à la mise sur le marché, tandis que SkyWater a bondi de plus de 8 %.

En acquérant sa propre usine de fabrication et en s'assurant un accès intégré à une fonderie américaine de confiance, IonQ sera en mesure de commencer à tester ses puces de 200 000 qubits en 2028, ce qui est plus tôt que prévu, a déclaré la société. En informatique quantique, le qubit est l'unité fondamentale de l'information.

SkyWater, une fonderie américaine de semi-conducteurs implantée dans le Minnesota, en Floride et au Texas, utilisera ces installations comme centres de production quantique pour IonQ, ont indiqué les deux entreprises.

Les actionnaires de SkyWater recevront 15 dollars en espèces et 20 dollars en actions IonQ pour chaque action de SkyWater, ce qui représente une prime de près de 12 % par rapport au dernier cours de clôture de SkyWater.

L'opération devrait être finalisée au deuxième ou troisième trimestre 2026, après quoi SkyWater fonctionnera comme une filiale à part entière, restant sous la direction du directeur général Thomas Sonderman, qui rendra compte au directeur général d'IonQ, Niccolo de Masi.

La filiale continuera à fournir à ses clients actuels des secteurs de l'aérospatiale, de la défense et du commerce des services de plaquettes de silicium, des emballages avancés et des composants spécialisés tels que les horloges atomiques.

IonQ a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2025 se situe dans le haut de la fourchette ou au-dessus de la prévision précédemment annoncée de 106 à 110 millions de dollars.