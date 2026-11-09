Ionis recule après la confirmation de prévisions inférieures aux attentes et la révision à la baisse des perspectives de ventes de médicaments

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9 novembre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Ionis Pharmaceuticals IONS.O recule de 17 % à 31,70 dollars en pré-ouverture

** La société réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, qu'elle estime compris entre 875 millions et 900 millions de dollars, un chiffre inférieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 916,40 millions de dollars – données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d’affaires total de 243 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 55 % par rapport à l’année précédente

** Annonce pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires net aux États-Unis de 9 millions de dollars pour son médicament Tryngolza, destiné au traitement des troubles génétiques, soit un montant inférieur aux estimations consensuelles de 21 millions de dollars

** La société abaisse ses prévisions de ventes annuelles pour Tryngolza d’environ 50 millions de dollars, les ramenant à une fourchette comprise entre 100 millions et 110 millions de dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 50,2 %