INWIT : valide le projet de fusion avec Vodafone en Italie

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration d'INWIT a approuvé le projet de fusion avec Vodafone Towers, filiale italienne de tours télécoms du groupe britannique. Cette opération avait initialement été annoncée le 26 juillet dernier. Actuellement filiale de Telecom Italia dédiée aux mâts télécoms, INWIT verra la composition de son capital changer à l'issue de l'opération, puisque les opérateurs télécoms italien et britannique détiendront chacun 37,5% des parts.

Valeurs associées INWIT MIL +2.03%