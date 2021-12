Invibes Advertising vise les 100 millions d'ici trois ans

(AOF) - Invibes Advertising bondit de plus de 5% aujourd'hui à Paris, à 20 euros par action, le spécialiste de la publicité digitale ayant publié hier soir de belles ambitions à l'horizon 2024. La société veut atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros d'ici trois ans, ce qui représenterait un taux de croissance annuel moyen pondéré entre 2020 et 2024 de l'ordre de 72%. "Si cette croissance devrait être réalisée pour une part significative par croissance organique, elle pourrait également intégrer une partie par croissance externe", a précisé Invibes.

La feuille de route qui devrait permettre d'atteindre cet objectif repose sur l'accélération de l'activité dans les pays existants, l'ouverture sur de nouveaux pays, le renforcement de la plateforme technologique, le déploiement de services technologiques pour les clients stratégiques, le lancement d'une plateforme 100% self-service dédiée aux PME, et le développement de la filiale ML2Grow spécialisée dans les services aux entreprises pour les projets de Big Data et d'intelligence artificielle.

En attendant, pour l'exercice en cours, Invibes anticipe un chiffre d'affaires d'au moins 22 millions d'euros, soit une hausse de 90% par rapport à 2020 et de 127% par rapport à 2019. L'activité devrait être "portée par la forte croissance du secteur de la publicité digitale attendue en Europe, et par des positions solides détenues [par Invibes] sur ses marchés", précise la société. Cela s'accompagnera d'un EBITDA positif.

Des estimations en ligne avec les attentes de Midcap Partners, qui table sur un chiffre d'affaires 2021 de 22,1 millions d'euros et sur un EBITDA de 0,6 million. Entre 2020 et 2024, l'analyste s'attend à une croissance annuelle moyenne de 54% environ, mais ses estimations se basent aujourd'hui uniquement sur les pays déjà pénétrés par Invibes Advertising.

"La phase d'hyper croissance que connait l'AdTech depuis son introduction en bourse en 2016 devrait donc se poursuivre sur les prochains exercices, se réjouit Midcap. Pour l'heure, nos estimations restent inchangées, nous maintenons notre objectif de cours de 31 euros et réitérons notre recommandation à l'achat".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Très légère remontée du marché publicitaire françaisAprès une très mauvaise année 2020 du fait de la pandémie, le marché publicitaire mondial devrait battre tous ses records cette année. Le marché français devrait également bénéficier de cette embellie. Amazon, qui bénéficie de la très forte popularité de sa place de marché, séduit de plus en plus les annonceurs et consolide peu à peu ses positions. D'après le Baromètre unifié du marché publicitaire (BUMP), au premier trimestre 2021, les recettes nettes publicitaires totales du marché français se sont élevées à 3,02 milliards d'euros, soit une chute de 8,1% par rapport à la même période de 2019. Cela correspond néanmoins à une légère progression (+0,9 %) sur un an, portée par le développement continu du numérique. Sur la période, celui-ci a représenté 1,5 milliard d'euros, en hausse de 5,1% par rapport au premier trimestre de 2019 et de 9% par rapport à celui de 2020. En revanche le segment des cinq médias historiques (presse, radio, télévision, cinéma, publicité extérieure), a reculé de 6% sur un an. La publicité extérieure et le cinéma ont, de nouveau, été particulièrement en difficulté. La télévision a bénéficié d'une très légère augmentation (+0,9 % sur un an), à 747 millions d'euros alors que la presse a reculé de 3,9% sur un an.