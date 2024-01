Invibes Advertising mise sur "une croissance soutenue" en 2024

(AOF) - Invibes Advertising a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 14%, à 10,5 millions d'euros au titre de son quatrième trimestre. La société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale dégage sur l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 28,9 millions d'euros, en amélioration de 3%. Le second semestre a été marqué par une bonne dynamique sur l’ensemble des marchés. Les nouveaux pays, en phase start-up (Suède, Norvège, Danemark, Afrique du sud, Pays-Bas, EAU, Pologne, République Tchèque) franchissent en 2023 le seuil du million d’euros de chiffre d’affaires.

Au regard de ce nouveau trimestre de croissance, et bénéficiant des mesures de réduction de charges mises en œuvre fin 2022, Invibes confirme qu'il enregistrera un Ebitda positif en 2023.

Le groupe se fixe "l'objectif d'une croissance soutenue pour l'année 2024".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Communication et Publicité

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.