Invibes Advertising en croissance de 21% en 2022

(AOF) - Invibes Advertising, société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale a fait part de son son chiffre d'affaires 2022 en hausse de 21%, à 27,8 millions d'euros. Après un troisième trimestre marqué par un ralentissement du marché de la publicité digitale et une réduction des investissements des annonceurs en raison des incertitudes liées au durcissement de l'environnement économique en Europe, la décélération du marché s'est poursuivie au au trimestre suivant.

En 2023, Invibes Advertising prévoit de générer une nouvelle croissance de ses activités, sous réserve que des conditions de marché plus favorables soient de nouveau réunies.

Mais cette croissance ne se fera pas au détriment de la rentabilité opérationnelle que la société entend préserver.

Pour y parvenir, après un premier semestre marqué par une augmentation des frais de structure pour accompagner la montée en puissance commerciale de début d'année, la décélération du marché à compter de l'été a conduit Invibes Advertising à diminuer ses effectifs commerciaux et support au quatrième trimestre 2022.

Cette mesure engendrera des coûts supplémentaires sur l'année 2022 et produira ses premiers effets favorables sur les charges à compter de 2023, tout en préservant la capacité d'innovation de la société afin de continuer à se différencier et à gagner des parts de marché.

A noter que le groupe publiera ses résultats annuels 2022 le 28 mars 2023, après la clôture de bourse.

Analyse sectorielle Communication et Publicité

Coup de frein pour la croissance de la publicité en ligne

Après une année record en 2021, les annonceurs sont désormais plus prudents. Au premier trimestre, la publicité en ligne a enregistré une croissance limitée à 7 % pour Meta, le niveau le plus faible depuis son entrée en Bourse en 2012. L'ex-Facebook est particulièrement impacté par le nouveau système d'Apple qui restreint le ciblage publicitaire. En effet, les applications dans les iPhone doivent désormais demander à leurs utilisateurs si leurs données peuvent être partagées avec des tiers à des fins publicitaires. Selon un spécialiste du secteur, le manque à gagner pour Facebook, YouTube, Twitter et Snapchat pourrait avoisiner 16 milliards de dollars en 2022.