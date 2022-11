Invibes Advertising annonce des objectifs de développement durable ambitieux

(AOF) - Invibes Advertising, société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale, publie les résultats d'une évaluation de sa performance énergétique et annonce des objectifs de développement durable ambitieux pour les prochaines années. Afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la publicité, Invibes Advertising a lancé un programme interne pour évaluer et améliorer sa performance énergétique, notamment liée à l'impact de ses campagnes publicitaires digitales. Il s'est alors fixé des objectifs ambitieux de développement durable.

En ligne avec sa volonté de constamment innover dans tous les aspects de son activité, Invibes Advertising a lancé plusieurs initiatives visant à réduire l'empreinte carbone de ses campagnes.

La société a lancé des actions visant à réduire l'empreinte carbone des processus directement sous le contrôle d'Invibes, en diminuant la consommation d'énergie de sa plateforme et en privilégiant les sources d'électricité vertes.

Le groupe a mené des actions visant à réduire la consommation d'énergie des campagnes Invibes en dehors de son domaine technique, au niveau du réseau et de l'utilisateur final, sachant que la société ne maîtrise pas l'empreinte carbone de l'électricité qui y est utilisée.

Sur cette base, Invibes Advertising s'est fixé des objectifs ambitieux de développement durable : suivi et publication semestrielle de l'empreinte carbone de ses campagnes publicitaires ; 99% d'énergie verte pour les serveurs externalisés d'ici à la fin 2023 ; et réduction de 10% par an de la consommation d'énergie liée à ses campagnes publicitaires sur les 3 prochaines années.

Invibes Advertising sera ainsi en mesure d'offrir à ses clients l'excellence qu'ils recherchent pour répondre aux enjeux de plus en plus importants de décarbonation de leurs activités publicitaires.

