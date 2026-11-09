Investor Awards 2026 : les investisseurs ont parlé ! Le palmarès sera dévoilé le 17 novembre.

INVESTOR AWARDS 2026

Avec plus de 310 000 votes recueillis, un record dans l'histoire de l'événement, la 25ᵉ édition des Investor Awards mettra à l'honneur les sociétés cotées plébiscitées par les internautes. La cérémonie, diffusée sur Boursorama.com le 17 novembre à 20h30, sera précédée d'un débat consacré aux grands enjeux de l'intelligence artificielle.

Un rendez-vous devenu une référence

En vingt-cinq ans d'existence, les Investor Awards se sont imposés comme l'un des rendez-vous majeurs de la communauté financière. Au-delà des résultats en Bourse, ils mettent en lumière les entreprises qui réussissent à créer une relation de confiance durable avec leurs actionnaires grâce à la transparence, la pédagogie et la qualité de leur communication.

Pour cette édition anniversaire, la mobilisation a atteint un niveau inédit : plus de 310 000 votes ont été enregistrés dans le cadre de la grande enquête en ligne menée du 16 août au 11 octobre auprès des investisseurs particuliers et professionnels, en partenariat avec OpinionWay.

Le nom des lauréats sera dévoilé lors d'une cérémonie retransmise en direct sur Boursorama.com. Neuf prix seront attribués dans les catégories performance financière, pédagogie, développement international, clarté, jeune talent, valeur d'avenir, souveraineté, dirigeant de l'année et attractivité employeur.

L'intelligence artificielle au cœur des débats

Avant la remise des prix, une table ronde réunira experts et dirigeants autour d'une question désormais centrale pour les stratégies des entreprises comme des investisseurs : « Intelligence artificielle : qui gagnera, qui perdra... et qui décidera ? »

En près de quatre ans, l'intelligence artificielle a d'ores et déjà transformé en profondeur l'économie et la société, soulevant des enjeux de pouvoir, de responsabilité et d'évolution du travail. Pour éclairer ces mutations, Laurent Grassin, directeur médias de Boursorama, recevra Marie Brière, responsable de la recherche investisseurs à l'Amundi Investment Institute, Eric Hazan, associé chez Ardabelle Capital, et Géraldine Lafontaine, cofondatrice de H Company.

Cette 25e édition est organisée en partenariat avec OpinionWay, Amundi, Euronext, La Place des Investisseurs, Labrador Transparency, Couturier du Son, Baylinc, Louis Roederer Champagne et Hervet.

Rendez-vous le 17 novembre, dès 19h30, sur Boursorama.com pour suivre en direct la table ronde et découvrir le palmarès 2026 des Investor Awards !