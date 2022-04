Investissements : Nos solutions face aux challenges environnementaux

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Nous sommes confrontés aux défis environnementaux engendrés par l'activité humaine et ses effets néfastes sur la planète et ses écosystèmes naturels. L'urgence climatique exige une action collective rapide et décisive.

Les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés

La température de la planète augmente à un rythme sans précédent, entraînant des changements irréversibles. Le défi environnemental actuel consiste donc à limiter ces changements :

Réchauffement de 2,4 °C(1) attendu d'ici la fin du siècle, avec pleine adhésion aux objectifs des CDN (contribution déterminée au niveau national) 2030.

130 Mds $ + les coûts d'adaptation des seuls pays en développement.

50% d'augmentation des besoins en énergie dans le monde en 2030(2).

1,8 Md de personnes vivront dans des régions souffrant de graves pénuries d'eau d'ici 2025(3).

Ces défis sont variés et pourraient offrir des opportunités aux entreprises qui développent aujourd'hui les solutions aux problèmes environnementaux de demain.

Les entreprises peuvent par exemple rechercher des opportunités dans les domaines suivants :

Energies renouvelables.

Protection du climat et conservations des ressources.

Infrastructures durables. - Efficacité énergétique et construction.

Approvisionnement en eau et technologie.

Voici nos solutions thématiques :

CPR Invest - Climate Action

Un fonds déterminé à limiter l'impact du changement climatique en phase avec le 13e Objectif de développement durable des Nations unies.

CPR Invest - Hydrogen

L'élément clé d'un futur décarboné - Vers une économie « Net Zéro » - Le potentiel de l'hydrogène à ses prémices - Une stratégie innovante pour réussir la transition énergétique.

KBI Global Energy Transition Fund

Une solution qui cherche à profiter des tendances liées à la transition énergétique. Le fonds investit dans des entreprises qui mènent la tendance à la décarbonation dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les services publics.

KBI Global Sustainable Infrastructure

Solutions pour la rareté des ressources et l'énergie propre. Le fonds cherche à investir massivement dans les futurs domaines d'infrastructure tels que l'eau, l'alimentation durable, l'énergie propre et les réseaux intelligents.

