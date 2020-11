Investissements forestiers à impact : les arbres comme piège à carbone, souligne Evli

(AOF) - Il est de plus en plus évident que les forêts jouent un rôle important dans la capture du carbone et la lutte contre le changement, indique Roger Naylor, gérant chez Evli et spécialiste de l'investissement forestier. Selon ce dernier, cette fonction de la forêt peut être prise en compte dans la valeur de la forêt, en plus de la valeur commerciale du bois. Il rappelle que le Boston Consulting Group estime que la valeur totale des forêts à travers le monde s'élève au montant stupéfiant de 150 000 milliards de dollars, soit près du double de la valeur du marché boursier mondial.

La plus grande partie de cette valeur, jusqu'à 90 %, provient de la capacité des forêts à réguler le climat grâce au stockage du carbone. En ce qui concerne les investissements forestiers, cet aspect est encore largement sous-évalué.

Cependant observe le gérant, des changements sont déjà en cours, des stratégies de fonds pionniers proposant une sylviculture "intelligente" pour le climat sont maintenant disponibles.

Les systèmes d'échange de quotas d'émission, tels que le marché du carbone californien, ont créé une nouvelle source de revenus pour les investisseurs dans le secteur forestier, révèle Roger Naylo. Les propriétaires forestiers peuvent être payés pour laisser les arbres sur pied au lieu de les exploiter en émettant des crédits carbone vérifiés. Un crédit de carbone est créé par une élimination mesurable du dioxyde de carbone atmosphérique. Au fur et à mesure de la croissance de la forêt, un volume supplémentaire peut être vendu soit sous forme de buche sur les marchés traditionnels du bois, soit sous forme de crédits carbone supplémentaires sur les marchés de compensation carbone.

Dans ce cadre assure le gérant, les forêts sont actuellement sous-évaluées. Ces stratégies de crédit carbone sont une première étape pour y remédier et peuvent offrir un meilleur rendement aux investisseurs. Le secteur forestier est de plus en plus reconnu comme une source de matériaux de construction écologiques et d'autres produits à faible teneur en carbone pour la bioéconomie. Un investissement qui verdit un portefeuille offre ainsi de nombreuses opportunités, conclut Roger Naylo.