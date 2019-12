Investissements Alternatifs : Newton IM mise sur le secteur des redevances musicales

(AOF) - En termes d'opportunités d'investissement clés, Paul Flood, gérant de Portefeuille Multi-Asset chez Newton IM (BNY Mellon IM) a de "grands espoirs" pour le secteur des redevances musicales. Il considère qu'il s'agit d'une opportunité unique sur la diffusion de musique en continu, étant donné la stabilité des revenus qu'elle semble générer, indépendamment du cycle économique. Paul Flood prévoit également une croissance continue de l'industrie de la diffusion de musique en continu (streaming).

Newton IM s'attend à ce que ces actifs, les énergies renouvelables et d'autres actifs réels génèrent des rendements attrayants et stables grâce à ce qu'il pense être une toile de fond volatile pour les actions et des rendements anémiques pour les marchés obligataires à long terme.