Investir sur des émissions en euros Investment Grade (IG) est un risque à prendre, selon SPDR

(AOF) - Investir sur des émissions en euros de qualité Investment Grade (IG) est une étape à franchir dans l'échelle de risque, mais elle offre de réelles opportunités de rendements plus significatifs, rappelle SPDR dans son dernier Strategy Espresso. Les risques d'un tel mouvement sont, qui plus est, limités par les achats de la BCE, qui ont totalisé près de 7 milliards d'euros en mars, son niveau le plus élevé depuis novembre 2017. Étant donné que le PEPP de la BCE n'a commencé ses achats que le 26 mars 2020, les volumes devraient être plus élevés en avril et les mois suivants.

L'achat d'obligations d'entreprises par la BCE réduit les risques d'un marché chaotique mais, comme une grande partie du soutien aux entreprises prend la forme de prêts, leurs niveaux d'endettement risquent d'augmenter, estime le gérant.

Du point de vue d'un fonds indiciel, tout l'enjeu est de ne pas se retrouver en position de " vendeur forcé " de la dette sortant d'un indice IG, souligne-t-il.

La BCE a pris des mesures pour réduire l'impact des déclassements en catégorie spéculative.

Primo, ne pas s'engager à vendre des obligations non Investment grade de son propre portefeuille d'achat. La BCE a le pouvoir discrétionnaire de conserver ces obligations jusqu'à l'échéance, ce qui signifie qu'il y aura moins de précipitation pour vendre des titres déclassés.

Deuxio, accepter les obligations récemment déclassées comme garantie dans le cadre de ses opérations de crédit de l'Eurosystème. La BCE a déclaré qu'elle acceptera des actifs notés jusqu'à BB, à condition qu'ils aient été notés au moins BBB- le 7 avril. Cela continuera à être le cas jusqu'en septembre 2021.

Bien qu'elles contribuent à lisser l'impact sur le marché, ces actions de la BCE n'empêchent pas les déclassements. En 2020, Moody's n'a rétrogradé la note que 7 entreprises d'Europe occidentale, ce qui n'est pas très différent des 4 dernières années. S&P, en revanche, s'est montrée plus tranché avec 11 downgrades, soit son plus haut total pour le premier semestre depuis 2013.

Du point de vue indiciel, les risques semblent gérables à court terme, estime SPDR.

Dans l'indice Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index, le nombre d'obligations notées Baa3 (la note IG la plus basse) est de 218 sur un univers total de 2034 titres. Plus important encore, sur ce total, seules 46 (soit 2,3 % de l'indice) ont une notation négative. Pour l'indice Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond Index, la proportion est encore plus faible, à 2,1 %.

La décision de S&P de ne pas déclasser l'Italie était une reconnaissance implicite du fait qu'elle attendra d'y voir plus clair sur le plan économique avant de prendre sa décision. Des commentaires similaires de Moody's pourraient également permettre aux entreprises de respirer un peu

Cette décision, associée à l'exposition actuellement limitée des indices aux obligations les plus à risque, devrait permettre d'éviter une vague de dégradations à court terme, prolonge le gérant.