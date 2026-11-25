Investir en 2027 : les stratégies de Candriam et CPRAM dans un monde fragmenté

(Zonebourse.com) - Quelles seront les classes d'actifs et les stratégies d'investissement à privilégier en 2027 ? Où trouver de nouvelles opportunités d'investissement ? Comment construire des portefeuilles plus résilients et plus performants dans un environnement de marché en constante évolution ? Telles sont les questions posées le 19 novembre dernier à l'occasion d'une conférence organisée à l'Auditorium FactSet dans le 9e arrondissement de Paris par CFA Society France (association à but non-lucratif qui regroupe plus de 1500 membres exerçant leur profession dans la plupart des métiers de la finance).

Avant le début de cette conférence, Nadège Dufossé (responsable mondiale de la gestion multi-actifs chez Candriam) et Zakaria Darouich (gérant et responsable de la gestion multi-actifs et solutions obligataires chez CPRAM) ont répondu aux questions de Zonebourse.com sur leurs perspectives d'allocation pour 2027. Découvrez leurs analyses dans cet entretien croisé.

Zonebourse.com : Alors que l'année 2026 touche à sa fin et que les investisseurs se projettent vers 2027, quelles sont, selon vous, les grandes tendances macroéconomiques qui dicteront les choix d'allocation l'an prochain ?

Nadège Dufossé : Nous anticipons un environnement marqué par le maintien de la croissance économique. Bien qu'elle décélère légèrement, elle demeure proche de son niveau potentiel à l'échelle mondiale. Parallèlement, nous observons un ralentissement de l'inflation, favorisé notamment par une détente attendue sur les prix de l'énergie. Dans ce contexte, les banques centrales devraient atteindre leur taux terminal et mettre un terme à leur cycle de resserrement monétaire l'année prochaine. Globalement, cette combinaison - une croissance résiliente, une inflation en repli et la fin des hausses de taux - reste plutôt favorable aux actifs risqués.

Zakaria Darouich : L'année 2026 a été particulièrement mouvementée et marque une véritable rupture. De nombreuses classes d'actifs qui bénéficiaient d'une dynamique positive ont cassé leur tendance au cours du 2e semestre. Cette rupture s'observe également sur le plan de la politique monétaire : nous sortons d'une logique de baisse des taux directeurs, et nous pensons que cette dynamique sera déterminante en 2027.

Là où nous avions connu une hausse des taux généralisée pour lutter contre l'inflation, nous anticipons pour 2027 une forte divergence entre les banques centrales :

- aux Etats-Unis : la problématique de l'inflation sous-jacente persiste, même si l'inflation totale devrait se normaliser grâce aux effets de base sur l'énergie. Par conséquent, la marge de manoeuvre de la Fed pour baisser ses taux est aujourd'hui beaucoup plus faible.

- en zone euro : à l'inverse, de nombreuses mesures sont attendues du côté de la BCE, dans un contexte où la croissance reste faible et où la forte dépendance énergétique pèse sur l'activité.Cette divergence monétaire orientera l'allocation d'actifs en 2027. Nous restons positifs sur les actions, en particulier les actions américaines soutenues par la croissance. En revanche, nous sommes beaucoup plus prudents sur les actions européennes, pénalisées par un double vent contraire : l'inflation et une croissance atone.

Zonebourse.com : Dans ce contexte, les classes d'actifs traditionnelles, comme les actions et les obligations classiques, suffiront-elles à assurer une diversification efficace ?

N.D. : Tout l'enjeu pour les gérants réside précisément dans le choix des actifs au sein de cette allocation. Nous restons constructifs sur les marchés actions. En 2026, leur progression a été principalement portée par la croissance des bénéfices des entreprises, tandis que les multiples de valorisation se sont plutôt contractés. En 2027, bien que la croissance des résultats ralentisse légèrement, elle restera largement positive, continuant ainsi de soutenir les actions mondiales, toutes régions confondues. Par ailleurs, les valorisations étant déjà revenues à des niveaux raisonnables, elles devraient se stabiliser dès lors que les taux cesseront de se tendre. Sans anticiper des rendements extraordinaires, une performance à deux chiffres reste envisageable sur les actions, tirée par les bénéfices et éventuellement par un léger effet positif sur les valorisations.

Du côté des taux, la classe d'actifs redevient attractive. Même s'il est peut-être encore un peu tôt, il devient pertinent d'allonger la duration sur les actifs les plus sûrs - à savoir les obligations souveraines américaines et, en Europe, la dette allemande - afin de protéger les portefeuilles. Nous observons en effet le retour d'une corrélation négative entre les actions et les obligations : en cas de crainte d'un ralentissement économique trop brutal, la baisse des actions s'accompagne d'une détente des taux, et donc d'une appréciation des obligations. Dès lors que le risque inflationniste s'estompe, les obligations retrouvent pleinement leur rôle d'amortisseur dans un portefeuille diversifié.

Z.D. : C'est un point crucial. On associe souvent la diversification à une simple répartition entre actions et obligations, mais l'année écoulée, tout comme 2022, a montré que ce modèle peut échouer lorsque les régimes de corrélation se brisent.

Il est donc indispensable d'intégrer des classes d'actifs alternatives pour couvrir des risques spécifiques, telles que les matières premières, les obligations indexées sur l'inflation ou encore les actifs réels. Ces outils permettent de construire une allocation performante dans notre scénario central, tout en assurant une meilleure résilience face à des régimes de marché plus risqués ou des scénarios alternatifs.

Zonebourse.com : Au sein du compartiment obligataire, on observe un regain d'intérêt pour les obligations convertibles. Comment l'expliquez-vous dans l'environnement de taux actuel ?

N.D. : Je préfère ne pas me prononcer en détail sur ce segment que je suis de moins près. Dans le cadre d'un fonds diversifié, nous avons généralement peu recours aux obligations convertibles, car nous répliquons ce profil asymétrique en combinant directement des actions, des obligations classiques et des stratégies optionnelles. Nous ne nous y intéressons qu'en cas d'opportunité de valorisation particulièrement marquée.

Z.D. : Nous constatons tout d'abord que le gisement des obligations convertibles, notamment en Europe, se réduit d'année en année. Ce marché repose désormais davantage sur des valeurs individuelles et des risques spécifiques que sur une tendance généralisée.

Si l'on décompose cet actif, le moteur "actions" est plutôt porteur (davantage aux États-Unis qu'en Europe), tandis que la composante " taux " reste sous pression face au régime d'inflation. Par ailleurs, les niveaux élevés de volatilité, alimentés par un risque géopolitique appelé à durer, peuvent effectivement justifier un positionnement sur les convertibles. Toutefois, dans notre propre allocation, nous préférons jouer ces trois facteurs séparément à travers d'autres classes d'actifs.

Zonebourse.com : En quoi cette classe d'actifs reste-t-elle pertinente pour capter la hausse des marchés actions tout en amortissant les chocs en cas de baisse ?

Z.D. : Bien que nous ne soyons pas positionnés sur cette classe d'actifs, estimant notamment que la prime de liquidité devrait y être plus élevée, les obligations convertibles présentent un intérêt technique après les baisses de valorisation observées depuis le 2e semestre. Sur certains dossiers spécifiques, il devient pertinent de jouer leur convexité, c'est-à-dire un potentiel de hausse supérieur au potentiel de baisse.

Dans un scénario de risque global marqué par une inflation élevée et une croissance faible, l'ajustement dynamique du delta propre aux obligations convertibles peut s'avérer utile au sein d'une allocation d'actifs.

Zonebourse.com : Face à la persistance des conflits, notamment la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran ainsi que le conflit russo-ukrainien, comment intégrer le risque géopolitique dans la construction d'un portefeuille pour 2027 ?

N.D. : Les marchés ont appris à composer avec un risque géopolitique présent depuis plusieurs années. Sur certains aspects, la perception du risque a même diminué, notamment grâce à la crédibilité des banques centrales, dont l'action rassure les investisseurs. Certes, chaque année apporte son lot de chocs imprévus, à l'image de la guerre en Iran qui a déstabilisé les marchés cette année. Toutefois, on constate qu'à terme, les fondamentaux reprennent le dessus : les bénéfices des entreprises sont restés solides et les actions ont progressé.

Pour évaluer l'impact d'un événement géopolitique, il faut déterminer s'il remet durablement en cause les perspectives de croissance et d'inflation. Tant que le scénario d'une croissance résiliente tient, les actions conservent leur potentiel. La véritable déception de l'année réside plutôt dans le comportement de l'or, qui n'a absolument pas rempli son rôle de couverture face à ces chocs.

Z.D. : Historiquement, l'allocation d'actifs était pilotée autour de trois grands facteurs : la croissance, l'inflation et la politique monétaire. Aujourd'hui, il est impératif d'y ajouter un quatrième pilier : la géopolitique. Nous évoluons dans un monde où les tensions géopolitiques ont un impact direct sur les régimes macroéconomiques et se diffusent à l'économie réelle.

Les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine ont mis en lumière la vulnérabilité et la forte concentration des chaînes d'approvisionnement mondiales. Nous devons donc intégrer des actifs de couverture dans nos portefeuilles, d'autant que ces chocs géopolitiques se répercutent directement sur les matières premières, l'inflation et la trajectoire des taux.

Zonebourse.com : Justement, puisque l'or a fait défaut en tant que valeur refuge, quels sont aujourd'hui les actifs de couverture les plus efficaces pour protéger un portefeuille contre un choc géopolitique soudain ?

N.D. : La contre-performance de l'or s'explique par plusieurs facteurs : la hausse des taux réels américains et le renforcement du dollar, deux éléments historiquement pénalisants pour le métal jaune. Mais surtout, de nombreux investisseurs financiers ont dû liquider leurs positions sur l'or pour dégager des liquidités. Lors des fortes corrections sur les valeurs technologiques, l'or a baissé simultanément en raison d'appels de marge, jouant ainsi le rôle de réservoir de liquidités plutôt que de valeur refuge.

En revanche, l'ensemble du complexe des matières premières demeure une protection pertinente. Après le choc sur le gaz naturel et l'énergie en 2022, puis sur les terres rares avec la Chine en 2025, c'est le pétrole qui a été au coeur des tensions cette année. Les matières premières sont devenues un enjeu géopolitique majeur ; l'exposition au pétrole et au secteur énergétique a d'ailleurs offert une excellente protection aux portefeuilles en 2026. À cela s'ajoutent les obligations souveraines de qualité et, de manière ponctuelle, l'achat de volatilité.

Z.D: L'or, traditionnellement acheté pour couvrir les risques extrêmes, s'est révélé assez décevant. Il n'a pas joué son rôle de valeur refuge en 2026, réagissant davantage aux taux réels, au dollar et au positionnement des investisseurs après sa très forte surperformance de 2025.

Pour renforcer la résilience d'un portefeuille face aux chocs géopolitiques, nous privilégions plutôt :

- les actions du secteur de l'énergie : Elles offrent une excellente résistance dans le contexte actuel, leurs bénéfices étant directement corrélés à la hausse des cours de l'énergie.

- les devises de pays exportateurs : La couronne norvégienne, par exemple, a démontré une très bonne tenue dans ce régime de marché.

- les obligations indexées sur l'inflation : Elles constituent une protection pertinente face à un autre risque majeur pour 2027, à savoir l'impact du dérèglement climatique sur les prix agricoles et l'inflation alimentaire.

Zonebourse.com : Concernant le pétrole, après avoir franchi le seuil des 100 dollars, les cours sont redescendus sous ce niveau. Quel scénario anticipez-vous pour 2027, alors que l'issue du conflit entre les États-Unis et l'Iran reste incertaine ?

N.D. : A court terme, le franchissement durable à la baisse du seuil des 90 dollars s'annonce difficile et nécessitera un signal fort de stabilisation géopolitique. Une fois ce palier franchi, nous anticipons une détente des cours vers un niveau d'équilibre autour de 80 dollars le baril de Brent. Ce plancher s'explique notamment par la nécessité pour de nombreux pays de reconstituer leurs stocks stratégiques, même si la trajectoire dépendra également de l'évolution de la demande.

Zonebourse.com : Vous situez ce retour vers les 80 dollars dès le 1er semestre 2027 ?

N.D. : La volatilité restera élevée dans un premier temps, avec des incursions possibles sous ce niveau, mais le marché devrait progressivement retrouver son équilibre autour de 80 dollars.

Zakaria Darouich, gérant et responsable de la gestion multi-actifs et solutions obligataires chez CPRAM

Nadège Dufossé, responsable mondiale de la gestion multi-actifs chez Candriam

En une (crédit photo : Alexandre Cottis)

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