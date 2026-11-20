Les carburants durables d'aviation ont dépassé leurs premiers objectifs réglementaires en Europe. Mais derrière ce succès, la filière reste confrontée à des coûts élevés, des ressources limitées et des difficultés de financement. Entre injonctions de l'Europe et contraintes industrielles, le secteur tente de s'organiser.

Bruxelles peut sourire : en 2025, les carburants d'aviation durables (SAF) ont représenté 2,8% des carburants fournis dans les aéroports de l'Union européenne, dépassant de facto l'objectif réglementaire des 2%. Concrètement, 1,1 million de tonnes ont été distribuées en 2025 dans l'UE contre 193 000 tonnes un an auparavant, selon les données collectées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Les volumes ont donc quasiment sextuplé en l'espace de douze mois.

Toutefois, "depuis 20 ans que l'on parle des SAF, les choses n'ont pas beaucoup évolué", nuance Jérôme du Boucher, responsable des questions aériennes au sein de l'ONG Transport & Environment (T&E). La raison est simple à comprendre : "ces carburants restent toujours plus chers que le kérosène fossile".

En effet, si une tonne de kérosène fossile coûte 850 euros, il faudra débourser près du triple pour des SAF classiques (fabriqués à partir d'huiles de cuisson usagées et de graisses animales), et même jusqu'au décuple pour des e-SAF (des carburants synthétiques produits à partir d'hydrogène et de CO2).

Une industrie sous perfusion réglementaire ?

Dans ce contexte tarifaire, difficile d'inciter les industriels à la vertu. L'Europe semble pourtant avoir trouvé une parade : imposer à tous les fournisseurs de carburants aériens des obligations d'incorporation de SAF, dans le cadre d'un règlement dit "ReFuelEU Aviation". L'idée ? Passer progressivement de 6% de SAF dans le carburant en 2030 à 70% en 2050. Sur ce total, 1,2% devra être constitué d'e-SAF en 2030 - soit un cinquième du SAF requis - une proportion qui devra évoluer jusqu'à 35% en 2050.

Pour Lars Wagner, directeur général d'Airbus Commercial Aircraft, la mise en place de ces quotas constitue un levier essentiel pour stimuler la demande et, par ricochet, la production. L'industriel plaide même pour que ces obligations soient élargies à toutes les compagnies aériennes desservant l'Europe, idéalement dans le cadre d'un dispositif mondial.

De son côté, la Commission européenne assure à Zonebourse que la filière est "en bonne voie" pour atteindre les prochaines échéances réglementaires. D'un coup de baguette magique, Bruxelles est ainsi parvenue à créer ex nihilo un marché pour les SAF. De quoi assurer la viabilité financière de la branche ? Pour l'instant, rien n'est moins sûr...

Les industriels à la manoeuvre

Si le marché des SAF a connu une nouvelle impulsion grâce à l'Europe, certains industriels ont déjà pris un peu d'avance. Neste a déjà investi plus de 10 milliards d'euros pour accroître ses capacités de production de carburants renouvelables. "Et nous réalisons actuellement l'extension de notre raffinerie de Rotterdam, aux Pays-Bas, dans le cadre d'un investissement de 3 milliards d'euros", souligne Mario Mifsud, vice-président chargé des ventes et du négoce de carburants renouvelables chez l'industriel finlandais.

A compter de 2027, Neste disposera ainsi d'une capacité totale de production de 2,2 millions de tonnes de SAF, soit largement de quoi satisfaire à lui seul les obligations d'incorporation de 2% en vigueur dans l'Union européenne et au Royaume-Uni jusqu'en 2030.

De son côté, le britannique Shell a aménagé trois sites de mélange en Europe, capables d'incorporer jusqu'à 49% de SAF dans le kérosène conventionnel, et développé des chaînes d'approvisionnement dans 13 pays.

Enfin, dans l'Hexagone, l'incontournable TotalEnergies assure qu'il sera en mesure de produire plus d'un demi-million de tonnes de SAF par an dès 2028 afin de répondre à l'augmentation du mandat européen d'incorporation.

Les compagnies aériennes participent également à cette dynamique en sécurisant des débouchés pour les producteurs. Air France-KLM, qui figure parmi les plus grands utilisateurs mondiaux de SAF, a notamment noué des partenariats d'approvisionnement avec DG Fuels et SkyNRG. Le groupe ambitionne d'ailleurs de porter la part des SAF dans ses carburants à 10% en 2030, contre 2,9% en 2025, allant ainsi au-delà des exigences européennes.

Le secteur demande des garanties

Si une dynamique se dessine, l'industrie des SAF reste largement à bâtir. Selon l'EASA, une cinquantaine de projets européens attendaient encore une décision finale d'investissement en 2025. En intégrant les installations en construction, les capacités de production européennes pourraient atteindre 3,5 millions de tonnes de SAF en 2030, permettant ainsi de répondre à l'obligation d'incorporation de 6%.

On estime qu'entre 500 et 800 installations de production de SAF devraient voir le jour dans le monde d'ici 2050, nécessitant des financements annuels de l'ordre de 36 MdsEUR entre 2025 et 2050. Ces besoins massifs de capitaux n'ont pas échappé à l'attention des marchés, mais les risques doivent être soigneusement étudiés.

En effet, "pour le moment, cette industrie repose surtout sur l'Europe. Mais si la réglementation évolue, tout le modèle économique peut s'effondrer", avertit Jérôme du Boucher.

Le risque est d'autant plus présent que le programme "ReFuelEU Aviation" doit être réexaminé en 2027. Et Bruxelles a beau assurer, la main sur le coeur, que les objectifs seront maintenus, il reste évidemment difficile pour les investisseurs d'engager des milliards d'euros dans des projets aussi tributaires de décisions politiques.

"Le soutien des pouvoirs publics est essentiel pour attirer les investissements dans de nouvelles capacités de production, particulièrement gourmandes en capitaux", reconnaît Mario Mifsud (Neste).

Lars Wagner (Airbus) abonde et va même plus loin, en appelant les pouvoirs publics à mettre la main à la poche. "J'attends de nos gouvernements qu'ils investissent et financent des usines pilotes en Europe pour démontrer la viabilité de la technologie et amorcer la production sur le continent", soutient le dirigeant.

De leur côté, certaines compagnies commencent aussi à réclamer des aménagements. Malgré ses ambitions en matière de SAF, Air France-KLM plaide, aux côtés de l'association Airlines for Europe (A4E), pour une suspension jusqu'en 2032 des pénalités liées aux obligations d'incorporation de carburants synthétiques. L'objectif ? Laisser à la filière le temps d'atteindre sa maturité industrielle, sans faire peser l'intégralité des risques sur les transporteurs.

Des systèmes d'enchères pour rassurer le marché

Sans attendre davantage, l'Allemagne, le Luxembourg et l'Autriche ont lancé une initiative commune d'enchères à double sens, dotée de plus de 2,1 MdsEUR, visant à soutenir le marché des carburants de synthèse. Et il se murmure que la Commission européenne et la France réfléchiraient à un dispositif similaire.

Le principe ? Un intermédiaire soutenu par les pouvoirs publics s'engagerait à acheter la production d'un industriel à un prix garanti sur le long terme, avant de la revendre aux fournisseurs de carburant ou aux compagnies aériennes.

Concrètement, une première enchère permettrait de sélectionner les producteurs proposant les prix les plus compétitifs, tandis qu'une seconde désignerait les acheteurs les plus offrants. Si le prix de revente est supérieur au prix d'achat, l'excédent servirait à financer le dispositif. En revanche, s'il est inférieur, la différence devrait être financée. Et c'est d'ailleurs là que le bât blesse : qui doit supporter le surcoût des carburants durables et jusqu'où la puissance publique doit-elle garantir les revenus des producteurs ?

Qui doit payer la facture ?

L'enjeu est loin d'être anecdotique pour les transporteurs. Air France-KLM estime que sa facture annuelle liée aux carburants durables passera de 200 MEUR en 2025 à plus de 1,1 MdEUR dès 2030. Une multiplication par plus de cinq qui devrait, au moins en partie, être répercutée sur le prix des billets d'avion.

Dans ces conditions, difficile pour les compagnies d'accepter de nouveaux prélèvements. Craignant que le coût lui soit répercuté, Air France-KLM s'oppose ainsi à une contribution des fournisseurs de kérosène fossile destinée à financer le mécanisme français de double enchère. Le groupe défend plutôt une mobilisation des recettes du marché carbone européen (EU ETS), afin de soutenir les producteurs sans alourdir davantage la facture des transporteurs.

Un argument inaudible pour l'ONG Transport & Environment : "C'est clairement au secteur aérien qu'il revient d'assumer les coûts du SAF. Le contribuable n'a pas à payer pour les carburants de synthèse du secteur", martèle Jérôme du Boucher.

Sollicité par Zonebourse, Shell plaide de son côté pour la mise en place de contrats pour différence (CfD), un dispositif qui permettrait aux fournisseurs de négocier directement avec les producteurs et de choisir les projets auxquels ils souhaitent s'exposer.

Enfin, l'Association internationale du transport aérien (IATA) redoute que les enchères destinées aux acheteurs profitent surtout aux fournisseurs et négociants, susceptibles de conserver une partie des marges tout en répercutant leurs coûts sur les transporteurs. L'association appelle à juger les dispositifs sur trois critères : les volumes supplémentaires réellement produits, les financements publics mobilisés et le coût final pour les compagnies aériennes.

Un marché prometteur, mais pas encore une rente

Du point de vue d'un investisseur, la filière des SAF couve donc un paradoxe : si peu de marchés industriels bénéficient d'une demande aussi clairement définie par la réglementation, cette visibilité ne garantit en rien les marges, ni le retour sur investissement.

Pire encore, en créant une demande de SAF sur son territoire sans y faire émerger une industrie compétitive, Bruxelles pourrait ouvrir une ouvrir une voie royale aux producteurs non européens, notamment chinois, capables d'investir plus rapidement et à moindre coût, avertit Daniel Iracane, membre de l'Académie des technologies.

Enfin, rappelons que la forte croissance du trafic aérien complique l'équation : les objectifs européens étant exprimés en pourcentage des carburants consommés, toute hausse du trafic augmente mécaniquement les volumes de SAF nécessaires. Chez Airbus, Lars Wagner se veut optimiste : "Nous connaissons la technologie, nous savons comment elle fonctionne, il faut simplement changer d'échelle. Les prix deviendront alors plus compétitifs".

Si Bruxelles a donc remporté une première bataille en créant une demande. Reste désormais à la transformer en une industrie capable d'attirer durablement les capitaux privés, sans faire exploser le coût de la transition aérienne. Car entre un marché promis à une forte croissance et un marché rentable, il reste encore quelques milliards à investir...