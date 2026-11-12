Investcorp BDC s'envole grâce à un accord de rachat conclu avec BCP Investment

** Les actions du fonds de crédit privé Investcorp Credit Management BDC ( ICMB.O ) ont bondi de 72,9 % pour atteindre 1,07 dollar lors des échanges de l'après-midi
** La société BCP Investment Corporation ( BCIC.O ), détenue par BC Partners, va acquérir ICMB à 90 % de sa valeur nette d'inventaire ajustée
** Le titre BCIC recule de 15 %
** "Cette opération marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de notre vision visant à favoriser la consolidation du secteur des sociétés de développement commercial (BDC)" — Ted Goldthorpe, directeur général de BCIC
** Cette opération intervient quelques semaines après qu’Ares Capital ARCC.O — la plus grande BDC cotée en Bourse — a conclu un accord de 2,6 milliards de dollars pour le MFIC d’Apollo
** Houlihan Lokey a conseillé le comité spécial d’Investcorp BDC dans le cadre de cette opération
** À la clôture d’hier, l’action ICMB affichait une baisse de 77,1 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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