Investcorp BDC s'envole grâce à un accord de rachat conclu avec BCP Investment

** Les actions du fonds de crédit privé Investcorp Credit Management BDC ( ICMB.O ) ont bondi de 72,9 % pour atteindre 1,07 dollar lors des échanges de l'après-midi

** La société BCP Investment Corporation ( BCIC.O ), détenue par BC Partners, va acquérir ICMB à 90 % de sa valeur nette d'inventaire ajustée

** Le titre BCIC recule de 15 %

** "Cette opération marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de notre vision visant à favoriser la consolidation du secteur des sociétés de développement commercial (BDC)" — Ted Goldthorpe, directeur général de BCIC

** Cette opération intervient quelques semaines après qu’Ares Capital ARCC.O — la plus grande BDC cotée en Bourse — a conclu un accord de 2,6 milliards de dollars pour le MFIC d’Apollo

** Houlihan Lokey a conseillé le comité spécial d’Investcorp BDC dans le cadre de cette opération

** À la clôture d’hier, l’action ICMB affichait une baisse de 77,1 % depuis le début de l’année