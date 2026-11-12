Invest Securities salue une acquisition au Brésil par GL events

Invest Securities réitère son opinion "achat" et son objectif de cours de 46,1 EUR sur GL events, dans l'attente de la finalisation de l'acquisition de Topico, leader brésilien de la fabrication et de la location de structures temporaires, et de son intégration au modèle.
Le bureau d'études juge cette acquisition qualitative et relutive pour GL events, avec notamment la poursuite du développement de son modèle intégré, grâce au renforcement du pilier stratégique Live, et à la consolidation de son maillage en Amérique latine.
Invest Securities met aussi en avant un apport de revenus récurrents à travers des contrats pluriannuels, qui atténuent la volatilité liée aux grands événements, ainsi qu'un potentiel de synergies de coûts et de revenus.
En termes chiffrés, l'analyste estime la valeur d'entreprise de Topico à environ 90 MEUR, avec des impacts positifs en année pleine de l'ordre de 5% sur l'EBITDA et d'environ 3% sur le BPA du spécialiste français de l'événementiel.
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