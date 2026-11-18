Invest Securities réitère sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 30 EUR sur Dassault Systèmes, au lendemain de la journée investisseurs (Capital Markets Day, CMD) de l'éditeur de logiciels de gestion du cycle de vie des produits.
"Alors que personne n'intégrait les anciens objectifs pour 2029, les nouveaux objectifs affichés hier, et surtout la trajectoire pour y parvenir, nous apparaissent cohérents et séduisants", affirme l'analyste chargé du dossier.
Le bureau d'études souligne qu'après avoir souffert pendant deux ans des difficultés de Medidata et de la migration vers la souscription, la croissance devrait progressivement s'accélérer avec la résolution de ces deux problèmes.
Invest Securities met également en avant la monétisation de l'offre en intelligence artificielle, qui devrait constituer un relais supplémentaire pour tendre vers une croissance de 10% du chiffre d'affaires et de l'ARR (annual run rate) à l'horizon 2029.
"S'il est prématuré d'intégrer cette feuille de route, la journée d'hier a été riche d'enseignements. Reste à exécuter et, sur ce point, la nouvelle équipe de direction constituée par Pascal Daloz nous a fait bonne impression", ajoute l'analyste.
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