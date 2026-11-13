Invest Securities passe à l'achat sur Innelec

Invest Securities relève son opinion sur Innelec de "neutre" à "achat", avec un objectif de cours ajusté de 3,1 à 3 EUR, après la récente forte baisse du titre (-33% depuis fin août), conjuguée à son anticipation d'un meilleur 2e semestre pour les consoles et le groupe.
Le bureau d'études note que le chiffre d'affaires d'Innelec au titre de son 2e trimestre 2026/27, de nouveau impacté par les consoles, est néanmoins ressorti supérieur à ses attentes grâce au succès de la diversification des produits.
"Pour 2026/27, le groupe maintient ses deux priorités : stricte discipline sur les coûts et poursuite de la diversification dans les produits dérivés et high-tech plus rentables", note l'analyste en charge du dossier.
"Ces actions, conjuguées à une riche actualité éditoriale (dont la sortie de GTA 6 le 19 novembre), conduisent le groupe à réitérer son anticipation d'une évolution positive de ses marges", ajoute Invest Securities, qui laisse ses estimations inchangées.
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