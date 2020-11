INVESCO REAL ESTATE lance un fonds européen résidentiel

(AOF) - Invesco Real Estate a annoncé le lancement d'Invesco Real Estate European Living Fund, un fonds ouvert investissant dans des actifs résidentiels paneuropéens. Le fonds dispose d'environ 140 millions d'euros de fonds propres qui, avec la dette, offre une capacité d'investissement d'environ 190 millions d'euros que le gestionnaire d'actifs a l'intention de commencer à déployer avec deux premiers investissements identifiés.

Les engagements initiaux proviennent de trois investisseurs institutionnels allemands et d'autres closings sont prévus au cours des six prochains mois. Le fonds vise ainsi la constitution d'un portefeuille initial d'une taille de 500 millions d'euros d'ici 2 à 3 ans.

Visant un rendement brut de 4 % par an et une performance totale brute de 5,5 à 7,5 %, le fonds a déjà identifié ses premières opérations en Italie et en France, avec un volume d'investissement combiné d'environ 110 millions d'euros. Outre les immeubles d'habitation classiques, le fonds a également la possibilité d'investir dans des formes alternatives d'investissements résidentiels à but locatif tels que les micro-appartements, les résidences étudiantes ou encore des maisons individuelles.

" Les investissements résidentiels européens ont affiché des performances supérieures à celles des autres classes d'actifs sur le long terme, tout en affichant une volatilité moindre. Ils se sont également avérés particulièrement résistants en périodes de crise et présentent une stabilité élevée en matière de rendement", a déclaré William Ertz, gérant du fonds chez Invesco. " Selon nous, les perspectives sont positives car les fondamentaux sont toujours bons dans les zones urbaines entourant les principales agglomérations : une offre insuffisante dans les principales villes, des déséquilibres à long terme entre l'offre et la demande de logements et un écart historiquement élevé par rapport aux rendements des obligations d'État.