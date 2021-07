Invesco Real Estate effectue son premier investissement résidentiel en France

" Bossey est un excellent emplacement pour le premier développement résidentiel d'Invesco en France. Il vient appuyer nos aspirations sur le marché de la construction de logements à but locatif qui se développe rapidement. La qualité de vie élevée du Genevois français, associée à la proximité d'opportunités d'emploi attrayantes, a entraîné une croissance des prix des appartements neufs dans la région à un rythme beaucoup plus rapide que les régions voisines ", a commenté Cristiano Stampa, directeur général, transactions chez Invesco.

Cette acquisition accroît l'exposition d'Invesco au secteur résidentiel européen, un axe de développement stratégique pour la société. Si l'on tient compte de cette dernière transaction, Invesco gère désormais 35 investissements représentant plus de 8 310 logements répartis dans neuf pays d'Europe.

Le projet consiste en 115 appartements de première qualité, modernes et construits dans une approche durable, répartis sur une surface totale d'environ 7 100 mètres carrés et dont l'achèvement est prévu au quatrième trimestre 2023.

