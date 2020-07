Invesco promeut plusieurs collaborateurs au sein de son équipe Fixed Interest

(AOF) - Invesco a annoncé l'élargissement des fonctions de plusieurs de ses gestionnaires de fonds, ainsi que celles de deux analystes senior qui assument désormais des responsabilités de co-gérants. Basée à Henley en Angleterre, cette équipe phare d'Invesco gère des actifs obligataires depuis plus de 25 ans. L'équipe gère actuellement 27,9 milliards de livres d'actifs. « Cette montée en compétences est rendue possible par l'encadrement, le mentorat et l'implication active des professionnels d'Invesco dans la gestion des fonds », a expliqué la société de gestion.

" En reconnaissant et en récompensant continuellement l'engagement et la contribution de nos professionnels, nous nous assurons que nos clients continuent à bénéficier de l'expertise solide et de la diversité d'opinions indispensables à leurs investissements ", a commenté Paul Causer, co-responsable de l'équipe Fixed Interest chez Invesco.

Parmi les promus figurent notamment Tom Hemmant au sein de " l'Invesco Euro Corporate Bond Fund " ou encore Tom Moore au sein de " l'Invesco Pan European High Income Fund ".