Invesco privilégie une position plus défensive après les turbulences bancaires.

(AOF) - Invesco pense toujours que le secteur financier aura du mal à surperformer face à des vents macroéconomiques contraires croissants, indépendamment de la résolution de l'incident du Credit Suisse. " Les taux de dépôt devront augmenter pour endiguer les sorties de fonds, ce qui devrait exercer une pression sur les marges ", explique-t-il. Bien que les événements de la semaine dernière semblent isolés et spécifiques à certains business model, le gestionnaire d’actifs prévient que le problème plus général d'un environnement de taux d'intérêt plus élevés révélant d'autres faiblesses demeure.

Il juge toutefois très probable que les régulateurs et les Banques centrales agissent de concert pour soutenir le système financier, ce qui devrait empêcher une répétition de la crise financière de 2008.

Dans ce contexte, Invesco anticipe une certaine volatilité à court terme, favorisée par l'incertitude entourant la politique de la Fed et les craintes de voir les problèmes bancaires devenir plus systémiques. À court terme, il privilégie une position plus défensive dans ses portefeuilles modèles - les obligations plutôt que les actions, le crédit de meilleure qualité plutôt que le crédit à risque, ainsi que les secteurs défensifs. Le gérant prévoit toutefois une augmentation de l'appétit pour le risque à l'échelle mondiale une fois que la Fed aura appuyé sur le bouton "pause".