Invesco : les fonds souverains se tournent vers les marchés privés

(AOF) - L'inflation galopante a incité les investisseurs souverains à réexaminer la répartition de leurs actifs, les marchés privés en étant les principaux bénéficiaires, selon la dernière étude Invesco Global Sovereign Asset Management. Les allocations en titres obligataires des fonds souverains n'ont cessé de diminuer ces dernières années, mais elles ne sont plus redirigées vers les actions cotées.

Ils se tournent plutôt vers les alternatives du marché privé, notamment l'immobilier, le capital-investissement et les infrastructures, dont la plupart (71%) des personnes interrogées reconnaissent qu'elles constituent des couvertures efficaces contre l'inflation.

Bien que le flux de transactions et l'offre suscitent certaines inquiétudes quant à l'augmentation des valorisations, les actifs privés constituent désormais, en moyenne, 22 % des portefeuilles des fonds souverains, la proportion la plus élevée jamais enregistrée. Ce chiffre atteint 27 % pour les fonds les plus importants (actifs sous gestion > 100 milliards de dollars). Au total, les investisseurs des fonds souverains possèdent désormais 719 milliards de dollars d'actifs privés, contre 205 milliards de dollars en 2011.

Lorsqu'on leur demande les classes d'actifs auxquelles les investisseurs souverains ont l'intention d'augmenter, de maintenir ou de diminuer leur exposition au cours de l'année prochaine, le private equity (capital-investissement) (+29% net) est le plus populaire, suivi de l'immobilier non coté (+23%). En revanche, les personnes interrogées sont assez pessimistes à l'égard des titres obligataires (-12%) et des liquidités (-4%), tandis que le sentiment à l'égard des actions reste globalement inchangé (+1%).