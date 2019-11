Invesco lance un ETF multifactoriel incorporant des critères ESG stricts

Manuela von Ditfurth, Senior Portfolio Manager d'IQS chez Invesco a déclaré : " Notre modèle exclusif de mesure du risque identifie les risques intrinsèques au secteur, au pays, à la devise et au titre en vue de ne conserver que les risques pour lesquels l'investisseur devrait être récompensé. "

(AOF) - Invesco annonce le lancement d'un ETF actions multifactoriel incorporant des critères Environnement, Social et de Gouvernance (ESG) stricts. Ce fonds sera géré activement par l'équipe Invesco Quantitative Strategies (IQS), laquelle sélectionnera un portefeuille d'actions mondiales offrant selon Invesco une exposition optimisée aux trois facteurs de risque Qualité, Valeur et Momentum, tout en respectant une méthodologie ESG.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.