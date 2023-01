Invesco lance un ETF ESG High Yield global

(AOF) - Invesco continue d'élargir son offre d'obligations corporate ESG avec le lancement de l'ETF UCITS Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG. Cet ETF vise à suivre la performance de l'indice Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond, qui intègre à la fois des filtres d'exclusion et un mécanisme visant à surpondérer les émetteurs présentant un profil ESG solide. Il s’appuie sur une méthodologie similaire à celle des autres ETF ESG d'obligations corporate présents dans la gamme Invesco, mais en se concentrant cette fois sur le segment High Yield global.

" Nous pensons que la reprise des flux sur les obligations corporate observée vers la fin de l'année devrait se poursuivre en 2023, grâce notamment au changement d'orientation de la Fed, qui ne cherche plus à lutter contre l'inflation mais à stimuler la croissance, ce qui pourrait soutenir les marchés de crédit et le high yield.", explique Paul Syms, Head of EMEA Fixed Income ETF Product Management chez Invesco.

" Les données de marché nous montrent clairement que les investisseurs privilégient de plus en plus les ETF pour les composantes obligataires de leurs portefeuilles. La demande croissante des investisseurs nous a donc incités à développer notre gamme d'ETF sur cette classe d'actifs, avec des expositions de base à faible coût et d'autres qui donnent accès à des segments plus innovants du marché. ", a ajouté Gary Buxton, Head of EMEA ETFs & Indexed Strategies chez Invesco.