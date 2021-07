Invesco lance un ETF dédié à l'ESG dans les marchés émergents

(AOF) - Invesco lance son ETF MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS qui vient élargir sa gamme de véhicules ESG (environnement, social et gouvernance) passifs. Les investisseurs peuvent désormais choisir parmi huit expositions régionales et globales, appliquant un ensemble cohérent d'exclusions, et conçues pour accroître leur exposition aux sociétés présentant des trajectoires solides et en progrès sur diverses dimensions ESG.