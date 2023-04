Invesco lance plusieurs ETF sectoriels mondiaux intégrant des critères ESG

(AOF) - Invesco annonce le lancement d’une gamme d'ETF sectoriels mondiaux visant à réduire significativement leurs empreintes carbones et à améliorer leurs profils environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les ETF Invesco S&P World Sector ESG UCITS répliqueront les performances des indices sectoriels S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced, une nouvelle série d'indices de référence créés par S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) dans le cadre de l'investissement sectoriel durable.

Les quatre ETF d'Invesco offrent une exposition à certains des secteurs les plus importants et les plus activement négociés : Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF ; Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF ; Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF et Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF.

Les ETF sectoriels peuvent être des outils efficaces pour permettre aux investisseurs d'exprimer leur point de vue sur les facteurs macroéconomiques et démographiques, entre autres.

Toutefois, les ETF qui suivent des indices sectoriels standard ne conviennent pas toujours aux investisseurs souhaitant aligner leurs portefeuilles sur leurs principes personnels.