Invesco lance le fonds Sustainable Eurozone Equity Fund avec UBS

Classé article 8, le fonds Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund est lancé dans le but de soutenir la transition vers une économie bas carbone. Il ciblera des entreprises capables de réduire leurs émissions bien au-delà de celles émises par son indice de référence, le MSCI EMU (Net Total Return).

(AOF) - Invesco, gérant d'actifs mondiaux, annonce aujourd'hui le lancement du fonds Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund. Le fonds investira dans des entreprises européennes qui se démarqueront dans le cadre de la décarbonation de leurs activités. Lancé en partenariat avec UBS Global Wealth Management, le fonds sera géré par Oliver Collin et Steve Smith, gérants actions, avec le soutien de l'équipe d'investissement européenne élargie.

