Invesco lance le fonds Invesco Metaverse

(AOF) - Invesco a annoncé le lancement du fonds Invesco Metaverse. Il s'agit d'un fonds d'actions internationales géré activement, offrant aux investisseurs une exposition aux opportunités axées sur la croissance du Metaverse. Le fonds Invesco Metaverse investit dans des sociétés de grande, moyenne et petite capitalisations issues de la chaîne de valeur du Metaverse, qui regroupe de nombreux secteurs distincts et interdépendants contribuant à faciliter, créer ou tirer parti de la croissance des mondes virtuels immersifs.

Sur le plan géographique, le portefeuille est diversifié, avec des sociétés basées aux États-Unis, en Asie, au Japon et en Europe. Le fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence, sa performance est comparée à l'indice de référence MSCI AC World (Net Total Return).

Le fonds sera géré conjointement par Tony Roberts, gérant et James McDermottroe, gérant adjoint, qui font tous deux partie de l'équipe Asia & Emerging Markets Equities d'Invesco, basée au Royaume-Uni.

"On estime que, d'ici 2030, la réalité virtuelle et augmentée pourrait générer 1600 milliards d'euros au sein de l'économie mondiale, a déclaré Tony Roberts, gérant chez Invesco. Si les applications du métavers au divertissement sont de mieux en mieux comprises, l'interconnectivité qu'il permet aura probablement un impact transformateur sur des secteurs aussi divers que la santé, la logistique, l'éducation et le sport."