Invesco lance ETF China All Shares pour fournir une exposition complète aux actions chinoises

(AOF) - Invesco a annoncé le lancement de son ETF MSCI China All Shares Stock Connect UCITS, visant à fournir une exposition complète aux actions chinoises. Le fonds cherche à répliquer l'indice MSCI China All Shares Stock Connect Select et ainsi s'exposer à l'ensemble des catégories d'actions chinoises pour capturer au mieux l'économie du pays.

" Bien que la Chine soit l'une des plus grandes économies et que sa croissance soit l'une des plus rapides au monde, ses marchés de capitaux ont toujours été difficiles d'accès pour les investisseurs internationaux. L'indice MSCI China All Shares Stock Connect Select offre une exposition à l'ensemble de ces opportunités, et nous sommes fiers de pouvoir proposer le premier ETF UCITS répliquant cet indice important ", a commenté Gary Buxton, responsable ETF pour la région EMEA et directeur des stratégies indexées chez Invesco.

Dans le détail, l'indice couvre les actions chinoises cotées à Hong Kong, Shanghai, Shenzhen et également hors de Chine. Il adapte l'univers des actions MSCI China afin de fournir une pondération complète des actions chinoises de catégorie A accessibles via Stock Connect. Toutes les composantes de l'indice sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière ajustée du flottant, et l'indice se rééquilibre tous les trimestres.