Invesco : l'inflation de base en Europe suivra la baisse de l'inflation globale, avec un décalage

Si l'inflation de base n'a pas encore atteint son pic, Invesco pense qu'elle suivra la baisse de l'inflation globale, avec un certain décalage, à mesure que les revendications salariales s'assoupliront et que la fixation des prix dans le secteur des services s'ajustera à la baisse de l'inflation globale. Il fait enfin remarquer que l'inflation sous-jacente américaine est déjà en baisse.

(AOF) - Invesco pense que la Banque centrale européenne poursuivra son resserrement plus longtemps que la Fed, ce qui pourrait encore renforcer l'euro. L'inflation globale a fortement baissé dans la zone euro en mars et le gestionnaire d'actifs s'attend à ce que cette tendance se poursuive au cours des prochains mois.

