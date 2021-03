Invesco Emerging Market Local Debt Fund dépasse le milliard de dollars d'encours

(AOF) - Invesco annonce que le fonds Invesco Emerging Market Local Debt Fund a atteint 1,07 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Le fonds est géré par l'équipe Global Multi-Sector Debt d'Invesco, qui gère plus de 8 milliards de dollars de dette obligataire, dont plus de 2,5 milliards de dollars de dette émergente1, au sein de la franchise Global Fixed Income d'Invesco qui compte plus de 300 milliards de dollars d'actifs.

Le fonds est géré par Hemant Baijal, Responsable de la gestion multisectorielle dans l'équipe dette globale, et Wim Vandenhoeck, gérant de portefeuille senior. Les deux gérants ont rejoint Invesco avec l'acquisition d'Oppenheimer en mai 2019.

Hemant Baijal a déclaré : ' Nous pensons que les conditions macroéconomiques mondiales et un changement du cadre des banques centrales préparent le terrain pour une éventuelle surperformance durable des actifs émergents au cours des trois à cinq prochaines années. L'évolution du cadre politique de la Réserve fédérale américaine devrait également garantir que les conditions financières aux États-Unis restent favorables à un cycle autonome des marchés émergents ".

Avant d'ajouter : " L'amélioration des conditions de croissance mondiale et la faiblesse du dollar américain renforcent, selon nous, l'attrait de cette classe d'actifs, en particulier pour les investisseurs des marchés développés qui doivent se préparer à une décennie de rendements nominaux potentiellement proches de zéro ".