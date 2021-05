Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inventiva : visibilité financière prévisionnelle ajustée Cercle Finance • 13/05/2021 à 13:43









(CercleFinance.com) - Inventiva indique avoir ajusté sa visibilité financière prévisionnelle d'un trimestre, permettant à la société de financer ses activités opérationnelles jusqu'au troisième trimestre de 2022, au lieu du quatrième trimestre 2022 comme communiqué précédemment. La société biopharmaceutique fait part d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 107,8 millions d'euros au 31 mars 2021, contre 113 millions au 31 décembre 2020, ainsi que d'un chiffre d'affaires stable à 0,1 million d'euros au titre du premier trimestre 2021. Inventiva ajoute s'attendre à recevoir un nouveau paiement d'étape lors du lancement par AbbVie de l'étude clinique de phase IIb avec cedirogant, son partenaire ayant décidé de poursuivre le développement clinique du candidat médicament.

Valeurs associées INVENTIVA Euronext Paris +1.01%