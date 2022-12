Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inventiva: versement d'une tranche de prêt par la BEI information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 13:07









(CercleFinance.com) - Inventiva annonce avoir reçu le versement d'un montant de 25 millions d'euros au titre de la première tranche du prêt non assorti de suretés accordé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI) le 16 mai 2022 dont l'échéance interviendra en décembre 2026.



La société biopharmaceutique utilisera le produit de ce tirage pour financer une partie de l'étude clinique pivot de phase III évaluant lanifibranor dans la NASH. Il soutiendra sa consommation de trésorerie jusqu'au quatrième trimestre 2023.



Comme annoncé précédemment, le contrat signé avec la BEI prévoit un financement en deux tranches de 25 millions d'euros, chacune étant soumise à la réalisation de certaines conditions suspensives.





