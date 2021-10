Inventiva va présenter des données positives pour lanifibranor

(AOF) - Inventiva a annoncé la sélection de cinq abstracts retenus pour une présentation par poster lors de la conférence The Liver Meeting 2021, organisée par l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) qui se tiendra du 12 au 15 novembre 2021. Quatre présentations par poster confirment les effets bénéfiques de lanifibranor sur des composants clés de la Nash (stéatohépatite non alcoolique) faisant suite à des analyses supplémentaires réalisées sur les résultats de l'étude clinique de Phase IIb Native.

La cinquième présentation par poster démontre l'effet positif de lanifibranor sur "l'amélioration de la Nash, de la fibrose et de la dysfonction diastolique dans un modèle murin de Nash induisant une dysfonction diastolique".

LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.

Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.

Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.